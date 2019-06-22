- İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi.
FLAŞ
- İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak...
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:03
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