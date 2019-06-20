İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
20 Haziran 2019 Perşembe 12:12
İzmir'de 'usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkındaki davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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