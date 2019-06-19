: Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.
FLAŞ
: Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.
19 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
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