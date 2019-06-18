Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran'daki mektubuna, yanıt mektubunu bugün gönderdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran'daki mektubuna, yanıt mektubunu bugün gönderdi.
18 Haziran 2019 Salı 13:45
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