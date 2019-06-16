İçişleri Bakanlığı: Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle...
16 Haziran 2019 Pazar 14:05
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