Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
15 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
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