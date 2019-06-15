: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
FLAŞ
: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:28
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