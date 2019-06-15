FLAŞ

- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı...

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:27