İçişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720’si icra edildi. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ) 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720’si icra edildi. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü),...
14 Haziran 2019 Cuma 11:52
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