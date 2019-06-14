Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli...
14 Haziran 2019 Cuma 10:35
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