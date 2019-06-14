MSB: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu.
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MSB: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu.
14 Haziran 2019 Cuma 09:18
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