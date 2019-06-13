Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşeceği belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşeceği belirtildi.
13 Haziran 2019 Perşembe 11:54
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