- İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir."
FLAŞ
- İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan...
13 Haziran 2019 Perşembe 04:53
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