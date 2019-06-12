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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak; Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz." ...

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:42