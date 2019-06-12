- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov: Rusya’nın S-400 konusundaki pozisyonunda değişiklik yok, değişmeyecek. Rusya olarak, Türkiye’ye karşı bazı taahhütlerde bulunduk. Bunları yerine getireceğiz.
FLAŞ
- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov: Rusya’nın S-400 konusundaki pozisyonunda değişiklik yok, değişmeyecek. Rusya olarak, Türkiye’ye karşı bazı taahhütlerde bulunduk. Bunları yerine getireceğiz.
12 Haziran 2019 Çarşamba 20:50
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