Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK'da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK'da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece...
12 Haziran 2019 Çarşamba 16:03
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