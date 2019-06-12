- İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli ‘Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
FLAŞ
- İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli ‘Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz...
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:03
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