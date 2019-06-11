İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya...
11 Haziran 2019 Salı 13:38
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