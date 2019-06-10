Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi.

30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti