İçişleri Bakanlığı: 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı..
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İçişleri Bakanlığı: 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı..
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
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