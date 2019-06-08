Niğde' nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askerin şehit olduğu bildririldi.
Niğde' nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askerin şehit olduğu bildririldi.
08 Haziran 2019 Cumartesi 17:05
Niğde' nin Demirkazık Dağı' nda tırmanış yaparken ayağını kıran dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden askeri helikopterden düşen 1 askerin şehit olduğu bildririldi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:27
|05:25
|13:08
|17:07
|20:41
|22:30