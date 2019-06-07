Dışişleri Bakanlığı: GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez. Sözkonusu anlaşmaya ilişkin KKTC makamlarının yaptığı açıklamaları paylaşıyor ve destekliyoruz.
flaş
Dışişleri Bakanlığı: GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez....
07 Haziran 2019 Cuma 18:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.