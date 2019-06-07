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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 14:50