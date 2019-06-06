Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Fabrikada bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
06 Haziran 2019 Perşembe 14:17
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