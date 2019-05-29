FLAŞ
TUNCELİ'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 22.42'de merkez üssü Nazimiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FLAŞ TUNCELİ'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 22.42'de merkez üssü Nazimiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:55
FLAŞ
TUNCELİ'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 22.42'de merkez üssü Nazimiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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