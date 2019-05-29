Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı AB raporuna ilişkin: "Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir. Ancak raporda yer alan haksız ve orantız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değil. AB kendi iç sorunlarından kaynaklanan ön yargıları nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta ve Türkiye'deki mevcut durumu doğru tespit edememektedir. "
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Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı AB raporuna ilişkin: "Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir. Ancak raporda yer alan haksız ve orantız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değil. AB kendi iç sorunlarından...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:21
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