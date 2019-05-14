: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
FLAŞ
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
14 Mayıs 2019 Salı 00:09
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