CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine ilişkin, "Zaten farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendini reddeden bir kurum. Sandık aynı sandık secmenler aynı seçmen. YSK, 'kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları ama birini kabul etmiyorum İstanbul büyükşehir belediye oylarını.' Bunu kabul etmiyorum diyor niçin? Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar biz İstanbul'da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyorum. Dolayısıyla İmamoğlu sadece CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun adayıdır."
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine ilişkin, "Zaten farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendini reddeden bir kurum. Sandık aynı sandık secmenler aynı seçmen. YSK, 'kabul...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:20
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