Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda. Ocak ve Şubat’taki dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda. Ocak ve Şubat’taki dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz"...
12 Mayıs 2019 Pazar 11:13
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