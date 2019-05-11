MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili, "HDP seçmeniyle Kürt kökenli kardeşlerimizi birbiriyle karıştırmamak lazım...Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır" dedi.
flaş
MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili, "HDP seçmeniyle Kürt kökenli kardeşlerimizi birbiriyle karıştırmamak lazım...Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.