: 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimleri için takvim belli oldu. YSK'nın takvimine göre 11 Mayıs günü seçim süreci başlıyor. 20 Mayıs'ta sandık kurulu asil ve yedek üyeler belirlenecek. 21 Mayıs'ta sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi seçime katılan siyasi partilere talepleri halinde verilmeye başlanacak.