: İçişleri Bakanlığı: Mardin İl Jandaram Komutanlığınca icra edilen operasyonda 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir.
FLAŞ
: İçişleri Bakanlığı: Mardin İl Jandaram Komutanlığınca icra edilen operasyonda 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 19:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.