CHP'li Muharrem Erkek, ''Tam kanunsuzluk ile başvurduk YSK'ya, 'tam kanunsuzluk'ta süre şartı aranmaz'' dedi.
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CHP'li Muharrem Erkek, ''Tam kanunsuzluk ile başvurduk YSK'ya, 'tam kanunsuzluk'ta süre şartı aranmaz'' dedi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:08
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