İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda 'tam kanunsuzluk' nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle itirazda bulundu.
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İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda 'tam kanunsuzluk' nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle...
07 Mayıs 2019 Salı 15:48
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