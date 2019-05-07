İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız."
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız."
07 Mayıs 2019 Salı 12:41
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