YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
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YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:37
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