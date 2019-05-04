Dışişleri: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir.
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Dışişleri: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz. Ülkemiz bu bağlamda gereken...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:03
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