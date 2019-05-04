Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:33
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