Suriye’nin Azez bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.
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Suriye’nin Azez bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:06
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