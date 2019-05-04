: Adana'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
FLAŞ
: Adana'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 05:09
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