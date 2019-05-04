FLAŞ

: Adana'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 05:09