Dışişleri: Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. Bu gelişmeden haberdar olmamız üzerine, sözkonusu devir teslim törenine ülkemizce iştirak edilmemiştir.
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Dışişleri: Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney...
03 Mayıs 2019 Cuma 16:37
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