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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak...

03 Mayıs 2019 Cuma 12:15