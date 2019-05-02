: İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir.
FLAŞ
: İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar...
02 Mayıs 2019 Perşembe 20:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.