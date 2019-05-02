Adana' nın Kozan ilçesi'ne bağlı kırsaldaki Ergenuşağı mahallesinde yapımı devam eden Göktaş-1 HES projesinde tahliye havuzunun olduğu bölgede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi..
flaş
Adana' nın Kozan ilçesi'ne bağlı kırsaldaki Ergenuşağı mahallesinde yapımı devam eden Göktaş-1 HES projesinde tahliye havuzunun olduğu bölgede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgeye arama kurtarma...
02 Mayıs 2019 Perşembe 12:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.