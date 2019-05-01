: İÇİŞLERİ Bakanlığı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
FLAŞ
: İÇİŞLERİ Bakanlığı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.