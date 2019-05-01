: K PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene Kuvayi Milliye denemez.
FLAŞ
: K PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:03
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