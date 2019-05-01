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: K PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve...

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:03