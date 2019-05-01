: AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.
FLAŞ
: AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak,...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.