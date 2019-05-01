Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Seçimin tekrarlanması için ben bir gerekçe görmüyorum.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Seçimin tekrarlanması için ben bir gerekçe görmüyorum.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:55
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