FLAŞ
: Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ : Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:33
FLAŞ
: Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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