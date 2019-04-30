- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.
FLAŞ
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı...
30 Nisan 2019 Salı 20:28
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